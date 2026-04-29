Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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29.04.2026 12:49:44
Buy von Deutsche Bank AG für Airbus SE-Aktie
Airbus SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard unterzogen.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussichten für die Auslieferungen hätten sich allerdings gebessert.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Airbus SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 12:33 Uhr 2.4 Prozent. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 32.96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 202’015 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 12.6 Prozent abwärts. Airbus SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.07.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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