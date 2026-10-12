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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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Aktieneinstufung 12.10.2026 12:37:44

Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Volkswagen
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller liessen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Massnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Volkswagen müsse derweil noch quantitative Angaben zur Restrukturierung machen.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:21 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.5 Prozent auf 68.32 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 75.64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 182’226 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste auf Jahressicht 2026 um 29.6 Prozent ein. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.7442 19.03.2027 161566471
Long 1291.8613 19.03.2027 157053374
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Long 11.7442 6.80 160632561
Long 13.221 5.25 145247099
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.7655 5.69 160549239
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Long 5 -21.52 138059884
Long 8 -14.17 143802915
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Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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29.09.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
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Mini-Futures auf SMI

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Short 14’708.37 13.79 SJ1B5U
Short 15’251.53 8.95 SWBWSU
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Long 13’259.22 19.42 S2BJ7U
Long 12’977.85 13.86 SXEBDU
Long 12’429.54 8.95 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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