Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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12.10.2026 12:37:44
Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller liessen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Massnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Volkswagen müsse derweil noch quantitative Angaben zur Restrukturierung machen.
Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:21 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.5 Prozent auf 68.32 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 75.64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 182’226 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste auf Jahressicht 2026 um 29.6 Prozent ein. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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