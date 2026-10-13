Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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13.10.2026 11:58:44
Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autokonzern habe auf dem Pariser Autosalon ausführlich über den Stand seines Transformationsprogramms berichtet, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe erneut auf erhebliche Herausforderungen hingewiesen, aber auch einen klareren Weg zum angestrebten Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 skizziert. Wichtige Erkenntnisse seien, dass die Kostensenkungsmassnahmen an Fahrt gewönnen, die Vereinfachung der Plattformen voranschreite und sich China zunehmend zu einem Innovations- und Exportzentrum von VW entwickle.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0.3 Prozent im Plus bei 68.58 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 53.11 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 101’913 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 29.4 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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