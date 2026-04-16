Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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16.04.2026 15:28:44
Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im ersten Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Tim Rokossa am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht Ende April. Er rechnet aber mit Abschreibungen der Wolfsburger auf die ID.4-Produktion in den USA.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:11 Uhr ging es um 1.3 Prozent auf 89.38 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 34.26 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 253’212 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 13.7 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:18 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
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️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
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Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
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