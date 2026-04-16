Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im ersten Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Tim Rokossa am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht Ende April. Er rechnet aber mit Abschreibungen der Wolfsburger auf die ID.4-Produktion in den USA.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:11 Uhr ging es um 1.3 Prozent auf 89.38 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 34.26 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 253’212 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 13.7 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:18 / CET



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