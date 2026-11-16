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16.11.2026 10:43:44
Buy-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Aktienbewertung werde den Chancen für Gewinne und Margen über 2030 hinaus nicht gerecht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 10:27 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.0 Prozent auf 129.96 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 61.59 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 295’101 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 8.4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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