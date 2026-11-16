Buy-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Aktienbewertung werde den Chancen für Gewinne und Margen über 2030 hinaus nicht gerecht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:27 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.0 Prozent auf 129.96 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 61.59 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 295’101 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 8.4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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