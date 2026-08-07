Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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07.08.2026 13:19:45
Buy-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Die Scout24-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer wertete den Quartalsbericht des Immobilienportal-Betreibers laut ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar positiv.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:03 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5.4 Prozent auf 75.65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 66.56 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115’861 Scout24-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 10.1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 04.11.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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