Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinne nach neun Monaten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Olly Jeffery am Mittwoch. Der Ausblick erscheine eher konservativ.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:32 Uhr 1.0 Prozent im Plus bei 58.70 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10.73 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 301’809 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 32.3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:21 / GMT



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