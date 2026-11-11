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11.11.2026 10:49:44
Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinne nach neun Monaten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Olly Jeffery am Mittwoch. Der Ausblick erscheine eher konservativ.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:32 Uhr 1.0 Prozent im Plus bei 58.70 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10.73 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 301’809 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 32.3 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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