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05.11.2026 13:22:45
Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Die Deutsche Telekom-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 13:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2.2 Prozent auf 26.17 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 52.85 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 3’575’096 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2.3 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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