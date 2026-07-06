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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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Aktienanalyse 06.07.2026 14:22:45

Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc. hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Börse-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Börse
233.26 CHF 1.45%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Broker, Vermögensverwalter und Börsenbetreiber setzt Tom Mills auf Euronext, wie er am Sonntag in seinem Branchenausblick schrieb. Deren Aktie werde trotz des ergebnisseitig (EPS) starken ersten Halbjahrs noch unter ihrem Hoch aus dem Mai 2025 gehandelt. Bei der London Stock Exchange (LSE) würden vernünftige Diskussionen von unsinnigen Kursschwankungen überschattet. Die Deutsche Börsen werde derweil mit einem seltenen Bewertungsaufschlag gehandelt. Die relative Bewertung könnte darauf hindeuten, dass der Aktie in der zweiten Jahreshälfte der Schwung fehle. Doch Mills bleibt bei seinem Kaufvotum, nicht zuletzt wegen des unterschätzten Potenzials für Umsatzsynergien mit der Allfunds Group, deren Übernahme voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werde.

Aktienauswertung: Die Deutsche Börse-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:06 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.7 Prozent auf 254.10 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 10.19 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63’680 Deutsche Börse-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 15.6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 17:44 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Deutsche Börse AG
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