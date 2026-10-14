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Rating im Fokus 14.10.2026 14:04:44

Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa hat eine umfassende Analyse des BMW-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Geringere Absatzmengen, ungünstige Wechselkursentwicklungen, höhere Rohstoffkosten und gestiegene Abschreibungen dürften das Ergebnis belastet haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine einmalige Entschädigungszahlung von Lieferanten in Höhe von rund 350 Millionen Euro sollte die Rentabilität stützen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:47 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 54.56 EUR nach oben. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 30.13 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 307’275 BMW-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 38.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Teerapun / Shutterstock.com
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12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
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