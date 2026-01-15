Buy-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat Adidas bei einem Kursziel auf 256 Euro auf "Buy" belassen. "Ein Superstar werde geschaffen" - so betitelte Robert Krankowski am Donnerstag seine aktuelle Analyse. Der vorsichtige Ausblick des Sportmodekonzerns dürfte kaum die unveränderte Stärke der Marke Adidas reflektieren. Das Geschäft mit den Superstar-Sneakern dürfte sich noch beschleunigen und einer der kommenden Wachstumstreiber für den Konzern werden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von adidas legte um 10:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.7 Prozent auf 161.25 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 58.76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 159’986 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 4.6 Prozent abwärts. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

