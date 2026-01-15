Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Novo Nordisk-Aktie fällt trotz optimistischer UBS-Analyse - Expansionspläne im Fokus
Richemont-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie
HT5-Aktie sinkt: HOCHDORF ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
Implenia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Aufträge für Brücken und Tunnel in Deutschland und Norwegen gewonnen
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

15.01.2026 11:13:44

Buy-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Buy-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Das adidas-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Robert Krankowski unterzogen.

adidas
152.78 CHF 2.83%
Die Schweizer Grossbank UBS hat Adidas bei einem Kursziel auf 256 Euro auf "Buy" belassen. "Ein Superstar werde geschaffen" - so betitelte Robert Krankowski am Donnerstag seine aktuelle Analyse. Der vorsichtige Ausblick des Sportmodekonzerns dürfte kaum die unveränderte Stärke der Marke Adidas reflektieren. Das Geschäft mit den Superstar-Sneakern dürfte sich noch beschleunigen und einer der kommenden Wachstumstreiber für den Konzern werden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von adidas legte um 10:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.7 Prozent auf 161.25 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 58.76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 159’986 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 4.6 Prozent abwärts. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

