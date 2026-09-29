Buy für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die grösste Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloss zyklisch.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie liess sich um 10:18 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 70.92 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 48.05 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 109’390 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 26.9 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 29.10.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



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