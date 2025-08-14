Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’989 0.1%  SPI 16’692 0.1%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’279 0.4%  Euro 0.9412 -0.1%  EStoxx50 5’406 0.3%  Gold 3’351 -0.1%  Bitcoin 96’227 -3.1%  Dollar 0.8067 0.2%  Öl 66.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Kuros32581411Partners Group2460882
Top News
Deutsche Bank AG: Hold für Brenntag SE-Aktie
Buy für UBS-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Hapag-Lloyd-Aktie fällt deutlich: Quartalsgewinn bricht ein
BKB-Aktie höher: Reingewinn im ersten Halbjahr 2025 verbessert
HHLA-Aktie dennoch fester: Gewinnrückgang im zweiten Quartal
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Fokus 14.08.2025 14:49:44

Buy für UBS-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Buy für UBS-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der UBS-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

UBS
32.03 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal von 32 auf 35 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Kapital schaffenden Geschäftsmodells werde die Bank in den kommenden Jahren die entsprechenden Kapitalquoten verbessern können, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ausschüttungen dürften entsprechend kräftig zulegen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der UBS-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die UBS-Aktie konnte um 14:33 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.3 Prozent auf 31.96 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 9.51 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1’538’139 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 19.0 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UBS am 29.10.2025 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,iStockphoto

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?