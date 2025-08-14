Buy für UBS-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal von 32 auf 35 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Kapital schaffenden Geschäftsmodells werde die Bank in den kommenden Jahren die entsprechenden Kapitalquoten verbessern können, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ausschüttungen dürften entsprechend kräftig zulegen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der UBS-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die UBS-Aktie konnte um 14:33 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.3 Prozent auf 31.96 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 9.51 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1’538’139 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 19.0 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UBS am 29.10.2025 vorlegen.

