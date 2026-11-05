Buy für Siemens Healthineers-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das organische Wachstum des Medizintechnikkonzerns sei dank einer deutlichen Erholung im Bereich Imaging stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Ein vorsichtiger Jahresausblick für das Geschäftsjahr 2027 dürfte nun "aus dem Weg" sein.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.0 Prozent auf 43.94 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 13.79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 814’482 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 0.2 Prozent. Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.