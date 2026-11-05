|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienempfehlung
|
05.11.2026 11:19:44
Buy für Siemens Healthineers-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das organische Wachstum des Medizintechnikkonzerns sei dank einer deutlichen Erholung im Bereich Imaging stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Ein vorsichtiger Jahresausblick für das Geschäftsjahr 2027 dürfte nun "aus dem Weg" sein.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.0 Prozent auf 43.94 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 13.79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 814’482 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 0.2 Prozent. Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
13:28
|Siemens Healthineers-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Siemens Healthineers plant Abspaltung und neuen Namen – Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Siemens Healthineers-Aktie: Hold-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Siemens Healthineers am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.