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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Aktuelle Analyse im Blick 05.05.2026 13:13:45

Buy für Rheinmetall-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Buy für Rheinmetall-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Rheinmetall-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Rheinmetall
1321.82 CHF 3.29%
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Zeitpunktbedingt sei der Umsatz des ersten Quartals etwas mau gewesen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Eckdaten. Angesichts jüngster Kursschwächen und der starken Wachstumserwartungen an das erste Halbjahr habe die Meldung aber die Chance, zum reinigenden Gewitter zu werden. Mit dem vollständigen Quartalsbericht am 7. Mai sollte das Unternehmen vor allem das Vertrauen in mehr Dynamik im zweiten Quartal und die Jahresziele stärken.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:57 Uhr 3.8 Prozent auf 1’441.20 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 59.59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 151’014 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 7.7 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Rheinmetall am 07.05.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Analyse: Buy-Bewertung für Rheinmetall-Aktie von UBS AG
Analystenkommentar und Branchennachrichten: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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