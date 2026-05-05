Buy für Rheinmetall-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Zeitpunktbedingt sei der Umsatz des ersten Quartals etwas mau gewesen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Eckdaten. Angesichts jüngster Kursschwächen und der starken Wachstumserwartungen an das erste Halbjahr habe die Meldung aber die Chance, zum reinigenden Gewitter zu werden. Mit dem vollständigen Quartalsbericht am 7. Mai sollte das Unternehmen vor allem das Vertrauen in mehr Dynamik im zweiten Quartal und die Jahresziele stärken.

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Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:57 Uhr 3.8 Prozent auf 1’441.20 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 59.59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 151’014 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 7.7 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Rheinmetall am 07.05.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / BST

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