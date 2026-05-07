Buy für QIAGEN-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen von 59 auf 46 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tycho Peterson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diagnostikkonzern nach dessen finalen Zahlen zum ersten Quartal, die die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt hätten. Er senkte seine Umsatz-, Margen- und Gewinnschätzungen wegen der schon Ende April angepassten Zielsetzungen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die QIAGEN-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 15:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2.4 Prozent auf 28.56 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 229’277 QIAGEN-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 30.2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.