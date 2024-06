Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel kommt bezüglich des zweiten Quartals und des Gesamtjahrs ermutigt aus einer Roadshow mit dem Finanzchef. Dies schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:00 Uhr 0.4 Prozent im Minus bei 64.78 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 38.93 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1’080 Stück. Auf Jahressicht 2024 stieg der Anteilsschein um 12.2 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2024 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.