Buy für Heidelberg Materials-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Das Management rechne mit einer weiterhin guten Entwicklung der Verkaufspreise in Relation zu den Kosten, schrieb Jon Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:57 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2.6 Prozent auf 176.00 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 236’542 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 19.5 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



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