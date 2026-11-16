Buy für Givaudan-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 4300 auf 4600 angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wachstum stehe zwar wieder auf dem Menüplan, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2027 für die europäischen Zutatenhersteller. Die Anleger sollten ihre Investments allerdings mit Bedacht auswählen. Boucher-Ferte empfahl Croda neu zum Kauf, stufte aber Symrise und DSM-Firmenich ab. Sie hält zudem an ihren Kaufempfehlungen für Givaudan und Kerry fest. Seit dem zweiten Quartal seien die Gewinnerwartungen erstmals seit fünfzehn Monaten wieder gestiegen, so die Expertin zur Branche. Die Erholung werde getragen von den Innovationen auf Kundenseite sowie individuellen Selbsthilfemassnahmen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Givaudan-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Mit einem Kurs von 4’090.00 CHF zeigte sich die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel um 09:48 Uhr kaum verändert. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 12.47 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1’235 Givaudan-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 33.6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.