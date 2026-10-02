Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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02.10.2026 13:58:44
Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Warburg Research-Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie wurde von Warburg Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 322 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier geht davon aus, dass die Umsatzdynamik des Börsenbetreibers im dritten Quartal gestiegen ist, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht am 20. Oktober schrieb. Basierend auf den wichtigsten Geschäftskennziffern (KPI) vom Juli und August rechnet er mit einem Erlösanstieg um 10 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse
Um 13:42 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.2 Prozent auf 290.00 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11.03 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 70’292 Deutsche Börse-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 31.9 Prozent zu.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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