Buy für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Debatte um den französischen Haushalt könnten die Unternehmenssteuern angehoben werden, schrieb Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bei einem Wert von 30 Prozent dürfte dies den Gewinn je Aktie von Safran um 4 Prozent schmälern, von Thales um 3 Prozent und von Airbus um 2 bis 3 Prozent. Die Risiken für das Wachstum des Verteidigungsbudgets seien aber sehr begrenzt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:05 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.0 Prozent auf 132.88 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 20.41 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 67’616 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 3.5 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 30.10.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 16:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 16:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.