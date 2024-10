Buy für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 178 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sämtliche Sparten hätten sich operativ solide entwickelt und es gebe keine besonderen Einmalposten, die für die gute Entwicklung massgeblich gewesen seien. Der freie Cashflow sei abermals sehr stark gewesen. Das bekräftigte Auslieferungsziel von 770 Flugzeugen im Gesamtjahr nannte er beruhigend.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 13:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.3 Prozent auf 142.98 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 25.19 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175’488 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 3.8 Prozent nach oben. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.