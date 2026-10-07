Buy-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Telekomanbieters auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Der Bonner Konzern sei der erste in der Branche, der einen eigenen Kapitalmarkttag zum Thema KI veranstaltet habe, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe die Telekom ihre Innovationskraft und das eigene Investitionsvolumen hervorgehoben. Dies dürfte sich positiv mit Blick auf die Kunden auswirken und zu weiterem Wachstum der Finanzergebnisse führen. Der Analyst sieht Spielraum für einen schrittweisen Ausbau des Engagements der Telekom im Bereich KI-Rechenzentren.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie legte um 11:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.7 Prozent auf 26.60 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 31.95 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 852’098 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0.7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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