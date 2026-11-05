Buy-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. David Lesne hob am Mittwoch das weiterhin starke Potenzial für den freien Barmittelfluss hervor. Die Portfolio-Optimierung führe zu höherer Rentabilität und dürfte die wiederkehrenden Renditen für die Aktionäre maximieren. Dies stärke seine Zuversicht, dass Continental wiederkehrende Dividenden von mehr als 600 Millionen Euro beibehalten könne - zusätzlich zur geplanten Ausschüttung von 2,5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf von ContiTech.

Aktienauswertung: Die Continental-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 14:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.6 Prozent auf 70.86 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 27.01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 83’714 Continental-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.8 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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