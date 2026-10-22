Buy-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet SAP SE-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 205 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern für das dritte Quartal hätten die jüngst signalisierte positive Dynamik des Softwarekonzerns bestätigt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten dürften damit die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer kurzfristigen Kosteninflation im KI-Bereich etwas zerstreuen. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Margenprognosen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von SAP SE legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.6 Prozent auf 209.95 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14.31 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 146’759 SAP SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 2.5 Prozent nach oben. Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:34 / GMT

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