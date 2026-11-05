Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin hob am Donnerstag seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 6 Prozent an. Der Baustoffkonzern zähle zu den wenigen, die strukturelles Ergebniswachstum auf einem vernünftigen Bewertungsniveau böten, und dabei nicht auf eine klare Absatzerholung angewiesen seien, schrieb er.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 13:51 Uhr 3.7 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 23.70 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 276’059 Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 18.7 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:19 / GMT

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