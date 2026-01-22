Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Positiv wertete Analyst Tim Rokossa vor allem den überraschend hohen Free Cashflow des Autobauers. Wegen eines niedrigeren Betriebskapitals und geringerer Investitionen habe dieser die Konsensschätzung deutlich übertroffen, hiess es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:57 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5.6 Prozent auf 104.40 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 14.94 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 578’783 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 0.8 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 10.03.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET



