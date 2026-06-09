Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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09.06.2026 10:07:44
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Novartis-Aktie
Novartis-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:50 Uhr ging es um 0.5 Prozent auf 116.70 CHF abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 15.68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 212’026 Novartis-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 9.7 Prozent aufwärts. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.07.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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