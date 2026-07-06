Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis im Treasury-Bereich dürfte endlich wieder ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben, während sich das Umsatzwachstum in anderen Geschäftsfeldern voraussichtlich leicht verlangsamt habe. Dies sei vor allem auf ein weniger aktives Quartal im Bereich Trading & Clearing zurückzuführen ist.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 15:27 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2.0 Prozent auf 254.70 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74’954 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15.8 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.