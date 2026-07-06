Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’299 -0.9%  SPI 20’154 -0.9%  Dow 52’877 0.0%  DAX 25’731 -0.2%  Euro 0.9207 0.2%  EStoxx50 6’383 -0.5%  Gold 4’145 -0.7%  Bitcoin 49’588 -2.9%  Dollar 0.8065 0.4%  Öl 72.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Lonza1384101Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
Aktien von Meta, Amazon & Co. im Fokus: Erholung der Hyperscaler nach Chip-Ausverkauf?
Microsoft-Aktie: Neuer Steuerbericht zeigt milliardenschwere Irland-Struktur
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktieneinstufung 06.07.2026 15:43:44

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie

Das Deutsche Börse-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Börse
234.66 CHF 2.05%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis im Treasury-Bereich dürfte endlich wieder ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben, während sich das Umsatzwachstum in anderen Geschäftsfeldern voraussichtlich leicht verlangsamt habe. Dies sei vor allem auf ein weniger aktives Quartal im Bereich Trading & Clearing zurückzuführen ist.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 15:27 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2.0 Prozent auf 254.70 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74’954 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15.8 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Deutsche Börse AG
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!