Butler National: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Butler National hat am 08.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Butler National 0.050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Butler National im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 21.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.340 USD. Im Vorjahr hatte Butler National 0.190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Butler National hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 97.97 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 83.97 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch