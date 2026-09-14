Butler National: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Butler National veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Butler National noch ein Gewinn pro Aktie von 0.060 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 30.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch