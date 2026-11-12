Business Online präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Business Online hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.110 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 233.6 Millionen THB – das entspricht einem Zuwachs von 5.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 221.5 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch