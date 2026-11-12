Business Online informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Business Online äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.12 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Business Online 0.110 THB je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Business Online mit einem Umsatz von insgesamt 233.6 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221.5 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 5.44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch