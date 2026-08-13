Business Online gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Business Online äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Business Online ein EPS von 0.100 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 206.8 Millionen THB – das entspricht einem Zuwachs von 8.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 191.0 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch