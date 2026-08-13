Business Online: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Business Online präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.11 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Business Online noch ein Gewinn pro Aktie von 0.100 THB in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Business Online im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 206.8 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 191.0 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch