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27.10.2026 06:37:00
Business First Bancshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Business First Bancshares hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Business First Bancshares 0.730 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 140.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 130.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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