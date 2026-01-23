Business First Bancshares Aktie 28467197 / US12326C1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.01.2026 03:32:58
Business First Bancshares, Inc. Q4 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Business First Bancshares, Inc. (BFST) released earnings for its fourth quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $21.01 million, or $0.71 per share. This compares with $15.14 million, or $0.51 per share, last year.
Excluding items, Business First Bancshares, Inc. reported adjusted earnings of $23.52 million or $0.79 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.68 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $83.09 million from $77.59 million last year.
Business First Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.01 Mln. vs. $15.14 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.51 last year. -Revenue: $83.09 Mln vs. $77.59 Mln last year.
Nachrichten zu Business First Bancshares Inc Registered Shs
|
21.01.26
|Ausblick: Business First Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: Business First Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Business First Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Business First Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)