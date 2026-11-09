Business Coach legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Business Coach hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17.84 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 614.3 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 551.5 Millionen JPY.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1.60 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 37.18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 20.12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1.60 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2.00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch