BUSINESS BREAKTHROUGH präsentierte Quartalsergebnisse

BUSINESS BREAKTHROUGH hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 10.12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BUSINESS BREAKTHROUGH 6.18 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat BUSINESS BREAKTHROUGH im vergangenen Quartal 1.99 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BUSINESS BREAKTHROUGH 1.99 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch