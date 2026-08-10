BUSINESS BREAKTHROUGH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BUSINESS BREAKTHROUGH präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1.79 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.87 Milliarden JPY – ein Plus von 2.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BUSINESS BREAKTHROUGH 1.83 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch