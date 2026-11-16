Business Brain Showa-OTA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Business Brain Showa-OTA stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26.59 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20.89 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.31 Prozent auf 10.80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch