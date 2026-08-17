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17.08.2026 06:37:00
Busan Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Busan Industrial lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 192.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Busan Industrial einen Gewinn von -1016.000 KRW je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Busan Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 24.76 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3.09 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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