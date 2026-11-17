Busan Industrial hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1638.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Busan Industrial ein EPS von -1025.000 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Busan Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 31.21 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 47.08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch