Burnpur Cement öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Burnpur Cement liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Burnpur Cement die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12.95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11.260 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch