Burlington Stores präsentierte Quartalsergebnisse

Burlington Stores hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.88 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.47 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.00 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch