Burlington Stores lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.63 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Burlington Stores im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch