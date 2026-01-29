Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’148 1.0%  SPI 18’161 0.7%  Dow 49’000 0.0%  DAX 24’309 -2.1%  Euro 0.9164 -0.3%  EStoxx50 5’892 -0.7%  Gold 5’350.9 -1.2%  Bitcoin 65’300 -4.4%  Dollar 0.7662 -0.3%  Öl 70.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer-Aktie kommt von Hoch letztlich zurück - Analysten machen dennoch Chancen für 2026 aus
Rüstungsaktien am Donnerstag: So entwickeln sich die Aktien von RENK, Rheinmetall & CSG, TKMS & Co.
Suche...

Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 18:24:36

Burkhalter übernimmt Elektro Gasser AG in Lalden

Burkhalter
140.34 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Burkhalter Gruppe übernimmt die in Lalden im Oberwallis ansässige Elektro Gasser AG. Das Unternehmen mit sieben Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 2 Millionen Franken ist seit 1991 in den Bereichen Elektro- und Telekommunikation (ICT) tätig.

Die Elektro Gasser wird schrittweise in die zur Burkhalter Gruppe gehörende TZ Stromag integriert. Am bisherigen Standort entsteht eine Zweigniederlassung unter dem Namen Gasser Elektro ICT, während die Elektro Gasser AG bis auf Weiteres als eigenständiges Unternehmen weitergeführt wird.

Alle Mitarbeitenden werden übernommen.

awp-robot/

Nachrichten zu Burkhalter Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten