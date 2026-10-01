Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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01.10.2026 18:21:36
Burkhalter übernimmt Abdichtungsspezialistin Plasco
Zürich (awp) - Burkhalter übernimmt die Plasco AG in Steg im Kanton Wallis. Das Unternehmen beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 6,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.
Plasco ist auf Abdichtungen im Hochbau, Tiefbau und Tunnelbau spezialisiert. Die bisherigen Eigentümer verkaufen das Unternehmen im Rahmen der Nachfolgeregelung.
Plasco soll innerhalb der Gruppe als eigenständige Gesellschaft unter der bisherigen Leitung von Josef Pfammatter weitergeführt werden. Der Firmenname bleibt bestehen und alle Mitarbeitenden werden übernommen.
Mit der Übernahme ergänzt der Installationsdienstleister sein Angebot um Know-how bei Abdichtungssystemen. Der Zukauf ist Teil der Wachstumsstrategie von Burkhalter im Bereich Gebäudetechnik.
awp-robot/to
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● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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