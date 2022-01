Burkhalter schliesst Kauf der Elektrohüs AG im Wallis ab

Der Vollzug der Transaktion sei am Montag erfolgt, teilte das Unternehmen gleichentags mit. Burkhalter hatte den Kauf des Elektrotechnik-Dienstleisters Ende November bekanntgegeben. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die Elektrohüs AG wurde per 1. Januar 2022 mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in Brig ansässigen TZ Stromag zusammengeführt und heisse neu Elektrohüs, eine Zweigniederlassung der TZ Stromag, so die Mitteilung weiter. Das Unternehmen erwirtschaftet gemäss den Angaben einen jährlichen Umsatz von 3 Millionen Franken. Die 25 Mitarbeitenden wurden von Burkhalter übernommen und auch die Standorte in Susten Steg und Wiler bleiben erhalten.

Der Standort Susten wird gemäss den Angaben von Fernando Ambord und die beiden Standorte in Steg und Wiler von Thomas Krummenacher geleitet.

Zürich (awp)