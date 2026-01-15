Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 0.2%  SPI 18’595 0.3%  Dow 49’545 0.8%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9325 0.1%  EStoxx50 6’041 0.6%  Gold 4’617 -0.2%  Bitcoin 77’595 0.0%  Dollar 0.8029 0.4%  Öl 63.6 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Meta-Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
ams-OSRAM-Aktie springt an: Halbleiterkonzern verhandelt wohl mit Infineon
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumshoffnung durch Abnehmmittel-Strategie
BAT-Aktie letztlich fester: Illegale Zigaretten belasten Geschäft - Werk vor dem Aus
Suche...
eToro entdecken

Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 18:33:36

Burkhalter kauft Gebäudetechniker im Waadtland

Burkhalter
138.36 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Burkhalter Gruppe tätigt eine Akquisition in der Westschweiz. Der Elektroinstallateur und Gebäudetechniker übernimmt die BZ-Dépannage Sàrl aus Lonay VD.

Das Unternehmen ist auf Sanitär, Heizung, Wartung und Reparaturen spezialisiert, teilte Burkhalter am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Damit trete Burkhalter in den Gebäudetechnikmarkt in der Westschweiz ein.

BZ-Dépannage Sàrl beschäftigt 12 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 2,7 Millionen Franken. Das Unternehmen werde als eigenständige Gruppengesellschaft am bisherigen Standort unter der Leitung von Nicolas Barraud geführt. Alle Mitarbeitenden blieben im Unternehmen.

ra/cg

Nachrichten zu Burkhalter Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten